PS4 - Sony verschenkt Geld & Weihnachts-Themes an zufällige User

Im Internet sind mehrere Meldungen von PS4-Nutzern aufgetaucht, die per Mail Geschenke von Sony erhalten haben. Auf Reddit zeigt Blazer 127 beispielsweise einen Screenshot von einer Nachricht, mit einem Download-Code für ein exklusives, dynamisches Weihnachts-Theme. Außerdem gibt es Berichte von Usern, die das umfangreiche DLC The Frozen Wilds von Horizon Zero Dawn geschenkt bekommen haben.

"Wir wollten euch, der Playstation Community, für ein episches 2017 danken. Zusammen sind wir durch das Universum gereist, haben bösartige Gegner bekämpft und die Welt gerettet. Eure Sehnsucht nach Spielen ist, was uns zusammen bringt.



Als Zeichen unserer Dankbarkeit, nutze bitte den unteren Gutschein-Code um dein kostenloses Happy Holiday Dynamic Theme herunterzuladen, welches es nur mit dieser Email gibt. Wir wünschen dir wunderschöne Ferien!



Viele Grüße, das Playstation Team."

Ich selbst habe ebenfalls einen 10 US-Dollar-Gutschein von Sony per Mail erhalten, allerdings auf meinem US-Account. Bisher gibt es unseres Wissens nach keine Berichte über ähnliche Geschenk-Aktionen in Europa. Es scheint auch kein konkretes Muster bei der Auswahl der "Gewinner" zu geben. Wir können also nicht sagen, ob auch an deutsche PSN-Accounts Geschenke verteilt werden. Ausgeschlossen ist es aber sicherlich nicht.

Neben der weihnachtlichen Geschenk-Aktion können alle PS4-Besitzer über Weihnachten vom großen Januar-Sale profitieren. Sony kündigt diesen offiziell als den größten Sale in der Geschichte von PSN an. Über 500 Spiele sind mit bis zu 60 Prozent rabattiert. Außerdem könnt ihr bis zum 24. Dezember Gran Turismo Sport für 50 Prozent weniger kaufen. Mit der Rennsimulation endet auch der 12 Weihnachtsgeschenke-Sale, der Anfang Dezember gestartet ist.

Habt ihr ein Geschenk erhalten?