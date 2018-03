PS5 - Neues Sony-Patent macht Hoffnung auf Abwärtskompatibilität

Während Xbox One-Fans auch leicht ihre Freude an zahlreichen Xbox 360-Spielen haben können, blicken PS4-Spieler zur Zeit noch in die Röhre. Sony hat sich bei der aktuellen Konsolengeneration zum Frust vieler Spieler gegen die Abwärtskompatibilität entschieden, sodass wir ältere Spiele entweder neu kaufen oder über den Bezahl-Service PlayStation Now streamen müssen.

Das könnte sich mit Sonys kommender Konsole, der PS5, ändern. In Netz (via PSU) sind jetzt nämlich Ausschnitte aus einem aktualisierten Patent-Eintrag aufgetaucht, in den Sony das vielgefragte Feature neu aufgenommen hat.

Sony testet laut Patent also Software zur Abwärtskompatibilität. Das könnte ein Hinweis darauf geben, dass das Unternehmen ebendiese Funktion in zukünftigen Anwendungsbereichen, wie etwa der PS5, nutzt. Eine offizielle Bestätigung ist das allerdings noch lange nicht. Tatsächlich hat der Marketing-Chef des Unternehmens erst letztes Jahr die Relevanz des Feature in Frage gestellt.

PS4 & Abwärtskompatibilität - "Warum sollte jemand sowas spielen?", sagt Sonys Marketing-Chef

Sony meint, das Feature wird oft verlangt, aber kaum genutzt

Sony hat in der Vergangenheit allerdings mit der PS2 und PS3, auf denen alle älteren Titel spielbar waren, bewiesen, dass der Wille für abwärtskompatible Systeme durchaus da ist. Sollte die PS5 tatsächlich auch PS4-Spiele abspielen können, wäre es die erste Sony-Konsole seit einem Jahrzehnt. bei dem das der Fall ist.

Wünscht ihr euch Abwärtskompatibilität bei der PS5?