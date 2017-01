PSN down - Server-Probleme zum Beta-Start von For Honor

PlayStation Network

Das kommt ja genau zum richtigen Zeitpunkt. Offenbar sind die PSN-Server in Schwierigkeiten geraten und Sonys Online-Service ist zum Start der For Honor-Beta etwas unzuverlässlich. Woran es genau liegt, scheint momentan niemand sagen zu können.

PlayStation Network is experiencing a degradation of service at the moment and it may affect our PlayStation 4 warriors