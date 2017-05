Xbox-Nutzer und PS4-Nutzer im Zusammenspiel? Laut dem Gaijin-CEO nicht vorstellbar.

Microsoft stieß im letzten Jahr die Tür für das schon oft diskutierte Crossplay - also das konsolenübergreifende Spielen von Multiplayer-Titeln - ganz weit auf. Denn Chris Carla von Microsoft schrieb in ihrem Brief auf der Xbox-Website, dass man neben dem Cross-Platform-Gaming zwischen PC und Xbox One den Entwicklern nun auch freistellen würde, Cross-Network-Play zu unterstützen. Damit wären dann Online-Matches zwischen verschiedenen Netzwerk-Systemen wie PSN und Xbox Live möglich.

Rocket League sollte das erste Vorzeigemodell für diese Idee werden, doch daraus wurde nichts, denn Entwickler Psyonix versuchte sich zwar am Cross-Network-Modell, scheiterte jedoch. Später taten es ihnen andere nach, unter anderem Bandai Namco mit Tekken 7 und CD Projekt Red mit dem Gwent-Kartenspiel.

Und es sieht nicht so aus, dass das ambitionierte Modell auf absehbare Zeit durchstarten könnte. Im Gegenteil: Anton Yudintsev, CEO von Gaijin Entertainment, die gerade am MMO-Actionspiel Crossout für die PS4, Xbox One und PC arbeiten, äußerte sich nun in einem Interview zu der Thematik. Demnach sei Cross-Platform-Gaming zwischen zwei Konsolen schlicht unmöglich.

"Crossout will not support cross-platform functionality. War Thunder unites PC and PS4, while Crossout will be available on Xbox One as well, and cross-platform between two different consoles is not possible."