Xbox One Scorpio - Xbox-Chef hofft auf mehr Crossplay in der Zukunft

Xbox One Scorpio

Der Xbox-Chef Phil Spencer antwortet immer mal wieder auf Fan-Fragen, die ihm andere Twitter-Nutzer stellen. Zuletzt ging es dabei unter anderem um das Crossplay-Feature, das Phil Spencer in Zukunft gern öfter anbieten würde (zuletzt konnten Gears of War 4-Fans Plattform-übergreifend miteinander spielen). Zumindest sei das das Ziel des Konzerns, auch wenn es bei Halo Wars 2 aufgrund bestimmter Engine-Probleme nicht möglich war. Der Xbox-Chef scheint jedenfalls darauf zu hoffen:

"Ich hoffe es, das ist unser Ziel. HW2 tut es aus länger bestehenden Engine-Gründen nicht, aber für die Zukunft ist Crossplay ein gutes Feature."

@KeenS805 I hope so, that's our goal. HW2 doesn't for some longer standing engine reasons but going forward cross-play is a good feature. — Phil Spencer (@XboxP3) January 28, 2017

Außerdem ließ sich Phil Spencer auch noch eine denkwürdige Empfehlung zur kommenden Xbox One Scorpio entlocken: Eigentlich wollte dieser Fan nur wissen, ab wann die Konsole vorbestellt werden kann. Der Xbox-Boss gibt daraufhin direkt eine allgemeine Empfehlung an alle raus, die mit diesem Gedanken spielen – wartet ab, bis ihr das Gerät in Aktion seht, bevor ihr es vorbestellt.

"Wartet, bis wir euch Spiele auf ihr zeigen, bevor ihr vorbestellt."

@KeenS805 Wait until we show you games on it before you pre-order. And thanks. — Phil Spencer (@XboxP3) January 28, 2017

Für welche Titel wünscht ihr euch Crossplay? Und was haltet ihr allgemein vom Vorbestellen?