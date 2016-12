P.T. - Datamining abgeschlossen: Neue Figuren entdeckt

P.T. / Silent Hills

Obwohl Silent Hills vermutlich nie erscheinen wird, beschäftigt uns der spielbare Teaser (P.T.) dazu noch immer. Mittlerweile haben einige Fans sogar Möglichkeiten gefunden, per Datamining die Charaktermodelle aus dem Horror-Vorgeschmack zu extrahieren. Selbstverständlich stellen sie damit jetzt allen möglichen Quatsch an. Zum Beispiel gibt es jetzt eine Szene aus Metal Gear Solid 5 als Video, in dem jemand Venom durch Norman Reedus' Figur und Quiet durch Lisas Geist ersetzt hat. Was dabei herauskommt, ist noch um einiges absurder, als es die Szene im Regen sowieso schon war. (via Polygon)

Da sowohl P.T. als auch Metal Gear Solid 5 auf derselben Engine basieren, war es anscheinend verhältnismäßig einfach, die Modelle aus dem einen Spiel ins andere zu übertragen, sobald sie zur Verfügung standen. Beim Dataminig sind allerdings auch noch zwei neue Charaktermodelle in den Tiefen von P.T. aufgetaucht, die wir so nie im spielbaren Teaser zu Gesicht bekommen haben. Während das eine eher wie ein Platzhaltermodell wirkt, könnte es sich bei dem einarmigen Wesen um eines handeln, das bereits 2014 im TGS-Trailer zu Silent Hills zu sehen war, es aber nicht in den spielbaren Teaser geschafft hat.

Silent Hills/P.T. Modell

Silent Hills/P.T. Charaktermodell 2

Ihr braucht aber nicht allzu traurig sein, dass Silent Hills nicht mehr kommt. Immerhin erscheint dafür ja irgendwann Death Stranding, das ebenfalls mit Norman Reedus, Guillermo del Toro und vor allem Hideo Kojima aufwarten kann. Wem das nicht reicht: Mads Mikkelsen treibt im Trailer ebenfalls sein Unwesen.

