Guillermo Del Toro im neuesten Teaser zu Death Stranding.

Hideo Kojima, Norman Reedus und Guillermo Del Toro verbindet so einiges. Schon vor Death Stranding arbeiteten sie gemeinsam am Horrorspiel Silent Hills, das nach dem Zerwürfnis zwischen Kojima und dem Publisher Konami eingestellt wurde. Die Gründe für den Streit sind bis heute so vielfältig wie verworren. Während der Metal Gear-Schöpfer seinem ehemaligen Arbeitgeber festgefahrene Strukturen und eine mangelnde Risikobereitschaft vorwarf, soll sich Konami darüber geärgert haben, dass Kojima der Geschäftssinn fehle.

Doch die Öffentlichkeit sympathisiert klar mit Kojima, sieht die Schuld für die Einstellung von Silent Hills bei Konami - "Fuck Konami" hat sich unter Spielern zu einer gängigen Redewendung entwickelt. Mit genau diesen drastischen Worten richtet sich jetzt auch Guillermo Del Toro an den Publisher. In mehreren Tweets schimpft der Filmemacher über Konami, feiert seinen Freund Kojima und informiert uns darüber, dass die Einstellung von Silent Hills zu den "schwachsinnigsten Dingen" zähle, die er je erlebt habe.

Konami cancelling SH after PT is one of the most moronic things I've ever witnessed.