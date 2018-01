P.T. - Horror-Demo kehrt als Fan-Remake in der Unreal Engine 4 zurück

2014 war die Demo P.T. kurzzeitig für die PS4 verfügbar - als spielbarer Teaser zum neuen Silent Hills. Dann verließ Hideo Kojima Konami, die Fortsetzung wurde eingestellt und P.T. aus dem Store entfernt. Wer das Horror-Erlebnis damals nicht heruntergeladen hat, hätte jetzt eigentlich Pech gehabt. Aber die Fans lassen nicht zu, dass P.T. einfach so in Vergessenheit gerät.

Modder SmoggyChips arbeitet gerade an einem Fan-Remake der Demo in der Unreal Engine 4 für den PC unter dem Titel "Corridors". Auch wenn sich das Projekt noch in einem frühen Alpha-Stadium befindet, kann man es bereits herunterladen und spielen.

Auch sonst ließ P.T. die Spieler nicht los, nachdem die Demo gelöscht wurde. Fans bauten sie beispielsweise in Minecraft oder Fallout 4 nach oder versuchten über Datamining noch ihr letztes Geheimnis aufzudecken. Kurioserweise handelt es sich dabei wohl um Kojima und Hauptcharakter Norman Reedus, die ein Tänzchen im Regen wagen. Wäre das auch geklärt.