PUBG auf Xbox One - Microsoft nutzt Fan-Artwork & erwähnt Ersteller nicht

Microsoft hat sich bei einem Werbe-Tweet für die Xbox One-Umsetzung des Shooters Playerunknown's Battlegrounds (kurz: PUBG) anscheinend einen dicken Faux-Pas geleistet. Auf Reddit meldete sich der Nutzer Macsterr, der bereits vor einiger Zeit ein Werbe-Artwork für die Xbox-Version von PUBG erstellt hatte.

Es zeigt einen Kämpfer in einem Getreidefeld, welches oben auf einer Xbox-Konsole thront. Im Rahmen der Game Awards veröffentlichte Microsoft dann einen Werbe-Tweet, der ein ähnliches Motiv mit dem Kämpfer im Getreidefeld zeigt, allerdings mit leicht verschobener Perspektive. Macsterr schreibt dazu "Erinnert ihr euch an mein Xbox One Werbe-Konzept? Microsoft hat es gerade kopiert".

Macsterr vermutet, dass das Artwork durch die hohe Viewzahl von über 63.000 auch von Microsoft gesehen und einfach verwendet wurde. Der Reddit-Nutzer selbst besitzt allerdings, wie er selbst sagt, kein Copyright an dem Fan-Artwork, weswegen derBild-Klau wohl keine großen rechtlichen Konsequenzen nach sich ziehen dürfte, allerdings wurde der Ersteller von Microsoft auch mit keiner Silbe erwähnt. Mittlerweile ist der Tweet nicht mehr zu finden, ebenso wenig der Eintrag auf der PUBG-Webseite. Den kompletten Reddit-Thread könnt ihr hier nachlesen.

Die Game Preview-Version von Playerunknown's Battlegrounds ist auf der Xbox One Mitte Dezember erfolgreich gestartet, hat allerdings auch mit technischen Problemen zu kämpfen, wie unser Test zeigt. Ein größerer Patch für PUBG wurde bereits veröffentlicht, der nächste soll im Januar 2018 folgen.

Quelle: Reddit

