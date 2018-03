Nach dem PC und der Xbox One übernimmt Playerunknown's Battlegrounds jetzt auch die Smartphones: Seit kurzem ist die App für Android und iOS erhältlich. Die Welt freut sich: Seit dem Launch am 19. März ist PUBG Downloadtitel Nummer eins in 48 Ländern, darunter Deutschland, Russland, Kanada und Australien.

Nachdem Battle-Royale-Kollege Fortnite in den letzten Wochen eifrig an PUBGs Thron gesägt hatte, ist das für die Entwickler wahrscheinlich eine sehr erfreuliche Nachricht. Aber Fortnite holt auf: In den USA, dem Vereinigten Königreich, Frankreich 12 anderen Ländern hat sich der Konkurrent auf dem ersten Platz der Mobile-Downloads eingenistet. Mal sehen, wer auf Dauer die Nase vorn hat.

Die Mobile-Version von Playerunknown's Battlegrounds war zuletzt in den News, weil sie Bots für einen leichten Einstieg nutzte. Spieler freuten sich über einfache Siege, bis bekannt wurde, dass sie zum Großteil gegen Bots antraten. Je mehr Matches ein Spieler jedoch absolviert, desto weniger Bots sollen auf den Karten zu Kanonenfutter werden.

Verantwortlich für den PUBGs Mobile-Port ist übrigens Tencent, der chinesische Medienriese, der vor kurzem auch große Anteile an Ubisoft gekauft hat.

Was spielt ihr lieber? PUBG oder Fortnite?