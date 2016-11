Rainbow Six: Siege - Dieses Wochenende kostenlos für PS4 spielbar

Rainbow Six: Siege

Es mag einen schweren Start gehabt haben, doch die Spielerzahlen von Rainbow Six: Siege steigen auch Monate nach dem Launch weiterhin. Ubisoft hat sich der Probleme des Taktik-Shooters angenommen und den Titel stetig verbessert. Wenn ihr Lust bekommen habt, Rainbow Six: Siege auszuprobieren, dann ist jetzt eure Zeit gekommen.

An diesem Wochenende wird das Spiel auf der PS4 und dem PC kostenlos verfügbar sein, die Vollversion wird im PSN-Store zusätzlich um 50% reduziert. Ihr habt vollen Zugriff auf die Inhalte des Spiels und könnt das ganze Wochenende bis Montag, den 14. November um 17 Uhr spielen. (via GameSpot)

Der nächste Rainbow Six: Siege-DLC »Operation Red Crow« wird am 13. November näher vorgestellt und soll in Japan spielen.

Werdet ihr das Wochenende nutzen?

Rainbow Six: Siege - Teaser-Trailer zur Japan-Karte »Red Crow«