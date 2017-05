Von wegen Red Dead Redemption 2, hinter dem geleakten Screenshot versteckte sich ein ganz anderes Spiel.

Gestern geriet das halbe Netz in helle Aufregung, weil im offiziellen GTA 5-Forum angeblich ein Screenshot zu Red Dead Redemption 2 geleakt wurde. Fans versuchten sofort die Echtheit des Screenshots zu beweisen und verglichen sogar die Beinstellung eines NPCs mit Animationen aus dem Red Dead Redemption 2-Trailer. Kurze Zeit später stellte sich aber heraus, dass der Screenshot rein gar nichts mit Rockstars kommenden Western-Abenteuer zu tun hat.

Mehr: Red Dead Redemption 2 - Händler gibt Hinweis auf Release im Oktober 2017

Tatsächlich stammt das Bild nämlich aus dem geplanten MMO Wild West Online, für das die Entwickler von 612 Games eine baldige Kickstarter-Kampagne geplant haben. Mit einem Ziel von 250.000 US-Dollar soll so auch PC-Spielern ermöglicht werden, ein Open World-Abenteuer im Wilden Westen zu erleben. Red Dead Redemption 2 erscheint bekanntlich nur für PS4 und Xbox One.

In Wild West Online soll es darum gehen, als Farmer, Goldschürfer, einfacher Sammler, Bandit oder eben Gesetzeshüter im Wilden Westen zu überleben, Skill-Trees auszubauen, Banden zu gründen und Raubzüge zu absolvieren. Wenn alles nach Plan läuft soll das MMO sogar noch in diesem Jahr erscheinen, also parallel zu Red Dead Redemption 2. (via PC Gamer)

Seid ihr auf den Leak hereingefallen?