Red Dead Redemption 2 - Gerücht: Drei spielbare Charaktere, aber ohne John Marston

Vor ein paar Wochen war es endlich soweit und Rockstar Games gab bekannt, dass tatsächlich an Red Dead Redemption 2 gearbeitet wird und dass das Western-Abenteuer im Herbst 2017 für PS4 und Xbox One erscheinen soll. Der erste Trailer zum Spiel setzte zwar schon einmal die Stimmung fest, aber so wirklich wissen wir noch immer nicht, was uns in dem Sequel erwarten wird.

Ein berüchtigter 4Chan-User, der schon den "Import/Export"-DLC zu GTA Online prophezeite, behauptet nun, schon etwas mehr über Red Dead Redemption 2 zu wissen. Demnach wird sich das Spiel an GTA 5 orientieren und ebenfalls drei spielbare Hauptcharaktere bieten. Von denen sei aber keiner John Marston, obwohl es um dessen ehemalige Gang gehen soll. Dies unterstreicht die aktuelle Annahme, dass es sich bei Red Dead Redemption 2 um ein Prequel handeln wird.

Außerdem soll der großangelegte Online-Part des Spiels erst einige Zeit nach dem Hauptspiel erscheinen, da sich die Entwickler Sorgen machen, dass niemand die Story spielen wird, wenn Käufer sofort in den Online-Modus hüpfen könnten. Diese neuen Gerüchte erinnern an die angeblichen Leaks, die schon vor der offiziellen Enthüllung von Red Dead Redemption 2 die Runde machten. Auch damals war von drei Hauptcharakteren die Rede, von denen einer vom Spieler selbst erstellt wird. Wir haben Rockstar um eine Stellungnahme gebeten.

