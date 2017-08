Red Bull The Pit & Street Fighter 5 - Oldschool-Turnier mit Dreier-Teams im Oktober

Selbst Harte Kämpfer kommen irgendwann nicht mehr allein weiter: das ist die Zeit, sich Verbündete zu suchen und zusammenzustehen! Das Street-Fighter-5-Turnier »Red Bull The Pit« will diesen Geist leben und schickt am 21. und 22. Oktober insgesamt 32 Dreier-Teams in die Arena.

Im Bootshaus in Köln treffen die Mannschaften aufeinander, um im Stil alter Hinterhofkämpfe den Sieger auszumachen. Wer Lust hat, gemeinsam mit seinen Freunden anzutreten, kann sich ab dem 1. September auf der offiziellen Turnierseite bewerben.

GameStar und GamePro sind Medienpartner von »Red Bull The Pit«, wir werden also immer wieder über das Turnier berichten, sobald es Neuigkeiten über Teilnahmebedingungen, Ticketvergabe und Live-Übertragung gibt.

Red Bull The Pit: Die Regeln

Im Turnier treten jeweils zwei Teams gegeneinander an. Verliert ein Spieler seinen Kampf, ist er besiegt und ein anderes Team-Mitglied nimmt seinen Platz ein. Hat eine Gruppe keine Kämpfer mehr, scheidet sie aus.

Gespielt wird zuerst in einer Gruppenphase im »Round Robin«-Modus. Alle Teams treten einmal gegen alle anderen an, die verbleibenden, nach Punkten besten 16 Mannschaften rücken in die Single-Elimination-Phase des Turniers vor, die bis zum Finale reicht.

Als zusätzliche Regel muss jeder Spieler für die Dauer des Turniers bei dem Charakter bleiben, den er zu Beginn auswählt! Darüber hinaus darf pro Team jeder Charakter nur einmal gewählt werden.

Für die Zuschauer: Das Turnier im Livestream

Wer - auch das gehört zum Oldschool-Charakter des Turniers - lieber vom Rand aus seinen Favoriten zubrüllt anstatt selbst in den Ring zu steigen oder keine Zeit hat, selbst mitzukämpfen, kann entweder per Stream zuschauen oder mit einer Zuschauerkarte ganz direkt Teil des Erlebnisses im Bootshaus werden.

Auf welchem Kanal gestreamt wird und wo es die Tickets zu kaufen gibt, steht bisher noch nicht fest.

TLDR: Alle Infos

Was wird gezockt? Street Fighter 5

Wann? 21. und 22. Oktober

Wo? Bootshaus in Köln

Wer? Dreier-Teams

