Resident Evil 4 - Spieler findet zwölf Jahre nach Release ein neues Easter Egg

In seiner Videoreihe "Slippin Out" hat sich YouTuber Slippy Slides zur Aufgabe gemacht, mithilfe einer frei beweglichen Kamera Geheimnisse in Spielen zu entdecken. Bei Resident Evil 4 stieß er so auf ein Easter Egg, das zwölf Jahre nach dem Release des Horrorklassikers vielen Fans bislang unbekannt zu sein schien.

Mehr: Resident Evil - Die Spiele der Hauptreihe im Ranking

Das Easter Egg befindet sich in Kapitel 4-5 von Resident Evil 4. Im unteren Video sehen wir, wie Slippy Slides mit einem Scharfschützengewehr samt verbessertem Visier zu entfernten Ruinen jenseits der Levelgrenze heranzoomt und eine schemenhafte Gestalt entdeckt. Klar sichtbar wird sie aber nur, wenn der YouTuber die Führung der Kamera selbst übernimmt.

Es offenbart sich eine mysteriöse Person im giftgrünen Anorak, über deren Identität aber nur spekuliert werden kann. Der Entdecker des Easter Eggs und einige Fans in den Kommentaren unter dem Video vermuten, dass es sich hierbei um einen Entwickler handelt, der sich ins Spiel geschlichen hat (via PSU).

Mehr: Meinung - Resident Evil 4 ist ein großartiges Spiel & ein schlechter Einfluss

Resident Evil 4 erschien ursprünglich 2005 für PS2 und GameCube. Wer den Horror-Klassiker, noch nicht gespielt hat, der kann ihn in der seit August 2016 erhältlichen Remastered-Version für PS4 und Xbox One nachholen. In unserem GamePro-Test machte sich das Spiel, in dem wir als Leon S. Kennedy die Tochter des Präsidenten vor einem mysteriösen Kult retten müssen, mit einer Wertung von 94 davon.

Resident Evil 4 - Screenshots (PS4-Version) ansehen