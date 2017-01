Resident Evil 7 - Alle antiken Münzen, Akten & Videokasetten auf einen Blick

Resident Evil 7

Wer ein eher schreckhaftes Naturell hat, wird so seine Schwierigkeiten haben, in Resident Evil 7 die Nerven zu bewahren. Doch das ist leider nötig, wenn wir alle sammelbaren Gegenstände aus dem Horrorspiel in unseren Besitz bringen wollen. Zumal es leicht passieren kann, dass wir ein paar Münzen oder Videokasetten verpassen und uns das Spiel nicht mehr zu bekannten Locations zurückkehren lässt.

Falls ihr also mit geschlossenen Augen durch das Anwesen der Familie Baker rennt, euch aber dennoch die entscheidenden Trophäen sichern wollt, dürft ihr euch auf die Hilfe von YouTuber PowerPyx verlassen. Denn dieser hat in einem knapp halbstündigen Video alle Collectibles (Videokasetten, Akten, antike Münzen und Mr. Everywhere-Figuren) mit ihren Fundorten zusammengefasst.

Im Falle der antiken Münzen ist es wichtig zu erwähnen, dass es auf dem Madhouse-Schwierigkeitsgrad nicht 18, sondern sondern 33 Münzen gibt. In einem separaten Video klärt PowerPyx aber auch auf, wo wir diese Münzen finden.

Resident Evil 7 ist seit dem 24. Januar 2017 für PS4, Xbox One und PC erhältlich. Unseren Test samt Wertung findet ihr hier. Zudem klärt unser FAQ die wichtigsten Fragen zu Resident Evil 7.

Hättet ihr alles auch allein gefunden?