Resident Evil 7 - Demo-Tape für Anfang Dezember in finalen Clips angedeutet

Resident Evil 7: Bekommen wir bald einen neuen Trailer oder gar eine Demo zu Gesicht?

Capcom hat die letzten beiden Gameplay-Clips der Reihe "The World of Resident Evil" veröffentlicht. Im finalen Video zu Resident Evil 7 wird zum Schluss ein Hinweis eingeblendet, dass wir bereits Anfang Dezember mit neuen Inhalten versorgt werden. Das kann eigentlich nur eine neue Demo bedeuten.

Resident Evil 7 - Capcom rechnet mit 4 Millionen verkauften Exemplaren

Ausschnitt Nummer 9 trägt den Titel "Shadow" und lässt nur kurz die Umrisse eines dämonisch anmutenden Wesens erkennen, gegen das sich der Spieler mit Waffengewalt vergeblich zur Wehr zu setzen versucht.

Der finale Clip ist sogar noch geheimnisvoller. Darin sehen wir eine gruselige alte Frau, die auf einem Stuhl sitzend, die melancholische Melodie von "Go Tell Aunt Rhody" summt, was ganz nebenbei auch die Titelmelodie von Resident Evil 7 ist. In der Ballade geht es übrigens um eine tote alte Gans, die von ihren Küken betrauert wird. So viel dazu.

Noch interessanter ist allerdings das Ende des Clips, das ein "Tape 3" für Anfang Dezember ankündigt. Damit kann einerseits ein Update zur Resident Evil 7-Demo gemeint sein, andererseits könnte uns schon bald ein neuer Trailer erreichen. Bereits das sogenannte Twilight-Update sowie der Baker-Trailer wurden als Tapes bezeichnet. Außerdem mangelt es der Kitchen-Demo noch an einem sinnvollen Schluss. Noch wissen wir zum Beispiel nicht, wer hinter den mysteriösen Telefonanrufen lauert.

Wahrscheinlich werden wir bereits im Rahmen der PlayStation Experience mit neuen Informationen zum Horrorspiel versorgt, die am 3. und 4. Dezember stattfindet.

Resident Evil 7 erscheint am 24. Januar 2017 für PS4 & PSVR, Xbox One und PC.

Resident Evil 7 - Video-Experiment: So sehr schockt die Kitchen-VR-Demo