Resident Evil 7 - Erster Test mit Wertung bereits veröffentlicht

Resident Evil 7

Obwohl Resident Evil 7 in Japan erst am 26. Januar 2017 und damit zwei Tage später als in den restlichen Ländern der Welt erscheint, hat das japanische Magazin Famitsu (via GameStar) bereits seinen Test zu Resident Evil 7 samt Wertung veröffentlicht.

Grundlage des Famitsu-Tests sind die PS4- und Xbox One-Versionen des Survival-Horror-Spiels. Eine Wertung für die PC-Fassung von Resident Evil 7 liefert uns die Famitsu nicht. Getestet wurde das Spiel von vier Famitsu-Redakteuren, die allesamt eine Wertung von 9 von 10 Punkten vergeben. Daraus ergibt sich eine Gesamtwertung von 36 aus 40 möglichen Punkten.

Damit schneidet Resident Evil 7 in der Famitsu ein wenig schlechter ab als der Vorgänger Resident Evil 6, der mit 39 von 40 Punkten bewertet wurde. Die folgende Aufzählung zeigt euch die von Famitsu bewerteten Resident Evil-Ableger im Vergleich:

Wann kommt unser Test?

Wir testen Resident Evil 7 bereits ausgiebig für PS4 und PlayStation VR. Unseren Test und unsere Wertung zu Resident Evil 7 werden wir veröffentlichen, sobald das Embargo gefallen ist. Daneben könnt ihr euch auf ein Testvideo sowie auf weitere Artikel rund um Resident Evil 7 und die Horrorreihe freuen.

Resident Evil 7 erscheint am 24. Januar 2017 für PS4, Xbox One und den PC.