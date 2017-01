Resident Evil 7 - Leaks zu Story, Spielzeit & mehr

Resident Evil 7: Beginning Hour

Mit dem Playable Teaser zu Resident Evil 7 gelang es Capcom, das Interesse vieler Spieler zu wecken. Die Demo namens Beginning Hour gibt einen konkreten Ausblick auf das Spielgefühl, verrät aber kaum etwas zur Story. Und auch die Entwickler achteten stets darauf, im Vorfeld nicht zu viele Details bekannt zu geben. Aber trotz aller Vorsichtsmaßnahmen strömen nun zahlreiche Leaks ins Internet.

Mehr: Resident Evil 7 - Belgischer Händler liefert Spiel mit Gratis-Windel aus

Mehreren Berichten zufolge ist Resident Evil 7 schon jetzt in diversen Nahost-Staaten erhältlich. Entsprechend umfangreich fallen auch die Leaks aus. Sie umfassen beispielsweise Gameplay-Material, Angaben zur Spielzeit und sogar eine detaillierte Auflistung der verschiedenen Spielabschnitte.

Daher sprechen wir für den folgenden Absatz eine deutliche Spoiler-Warnung aus, wobei wir auch nur einige Details aus den Leaks aufgreifen (via: Reddit & NeoGAF).

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler

Wie lange dauert Resident Evil 7?

Einem Bild der Spielstatistiken zufolge benötigte ein Spieler rund zehn Stunden, um Resident Evil 7 auf dem normalen Schwierigkeitsgrad zu beenden. Wie repräsentativ dieser Wert letztlich ist, bleibt jedoch abzuwarten.



Stimmen die Gerüchte rund um Wesker?

Dataminer fanden im Dezember 2016 vermeintliche Hinweise darauf, dass Bösewicht Albert Wesker in Resident Evil 7 zurückkehren würde. Den aktuellen Leaks nach zu urteilen, stellen sich diese Gerüchte aber als falsch heraus. Die Codezeilen, auf die sich die Dataminer stützen, sollen demnach zu einer Waffe und keinem Charakter gehören.

Resident Evil 7 erscheint offiziell am 24. Januar 2017 für PS4, Xbox One und PC. Capcom will das Horrorspiel über das Jahr hinweg mit zusätzlichen Inhalten versorgen, die der Hersteller in einem kostenpflichtigen Season Pass bündelt. Zudem dürfen sich Fans auf einen Gratis-DLC im Mai freuen.

Resident Evil 7 - Video-Experiment: So sehr schockt die Kitchen-VR-Demo