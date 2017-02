Resident Evil 7 - Fan führt uns hinter die Kulissen des Horrorspiels

Resident Evil 7

Es ist ein faszinierender Einblick in Resident Evil 7, den wir ohne Hilfe von SinglePlayerNacho wohl nie erhalten hätten: Mit Hilfe einiger Cheats ploppt er aus der festen Ego-Perspektive des Horror-Titels heraus, erkundet die Landschaft jenseits unsichtbarer Wände und zeigt, was in Cutscenes eigentlich wirklich passiert.

So können wir beispielsweise sehen, dass das Charakter-Modell des Protagonisten Ethan in Wirklichkeit keinen Kopf besitzt und das riesige Anwesen des Spiels rundum modelliert und gerendert wurde. Weitere erstaunliche Entdeckungen warten im Video auf euch:

Resident Evil 7 erschien am 24. Januar 2017 für PS4, Xbox One und PC, hinkt allerdings trotz guter Wertungen dem Erfolg des Verkaufsstarts von Resident Evil 6 noch nach - aber das sei gar nicht schlimm, findet Capcom und erklärt auch, warum das so ist.

Haltet ihr die Ego-Perspektive für Resident Evil 7 für eine gute Idee?