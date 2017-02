Resident Evil 7 - Haben Dataminer entdeckt, worum es im Not A Hero-DLC geht?

Resident Evil 7: Details zum Not A Hero-DLC

Resident Evil 7 geht weiter: Nach den ersten beiden Banned Footage-DLCs erscheint noch in diesem Frühling der ebenfalls kostenlose DLC Not A Hero. Womöglich können wir jetzt schon sagen, worum es darin genau gehen wird. Denn auf Reddit sind einige Hinweise auf den Inhalt des DLCs aufgetaucht, die Dataminer aus den Tiefen des Programmcodes gefischt haben wollen. Wenn die Informationen stimmen, können wir uns auf ein ganz besonderes Wiedersehen freuen. Achtung, im weiteren Verlauf des Textes folgen Spoiler zur Story.

Die aufgetauchten Event Flags deuten darauf hin, dass wir im kommenden Resident Evil 7-DLC als Serien-Veteran Chris Redfield auf die Jagd nach Lucas Baker gehen. Außerdem sollen wir offenbar eine Probe des ominösen White Mold sichern und bekommen es darüber hinaus wohl auch noch mit einem Wesen zu tun, das Extreme White Molded heißt. Der DLC führt uns anscheinend an eine ganze Reihe an Orten, zu denen ein Schiff, die Salzmine aus dem Hauptspiel sowie eine Klippe zu gehören scheint.

Ansonsten gilt es, zwei Bravo Team-Mitglieder zu retten und einige Dokumente sicherzustellen. Ein Bild, das die Ausrüstung zeigen soll, ist ebenfalls aufgetaucht. Manche Zeilen des Programmcodes deuten auch noch auf eine besondere Verbindung hin, die enthüllt werden könnte. Demnach erwarten uns offenbar einige Antworten auf Fragen rund um Lucas Baker, die das Hauptspiel unbeantwortet gelassen hat.

Bisher handelt es sich bei all dem allerdings nur um unbestätigte Gerüchte. Wir haben bei Capcom nachgefragt, bisher aber noch keine Antwort erhalten. Sobald sich das ändert, updaten wir den Artikel.

Was haltet ihr von den Hinweisen? Was erhofft ihr euch vom Not A Hero-DLC?

