Resident Evil 7 - Horrorspiel war anfangs wie Resident Evil 6, verrät Making of

Resident Evil 7 war zuvor viel mehr wie der sechste Teil.

Resident Evil 7: Biohazard war ursprünglich viel mehr wie Resident Evil 6, als Capcom mit den Entwicklungsarbeiten begann. Das verriet der Producer Masachika Kawata in einem Making of-Video auf Youtube, das einige interessante Details enthält.

Laut Kawata hatte das Studio anfangs Schwierigkeiten damit, die langjährige Horrorserie neu zu erfinden. Das Team entwickelte das Konzept mit den gleichen Gedanken wie damals bei Teil 6, "aber es passte einfach nicht zusammen", so Kawata.

Die Kehrtwende kam, als der Executive Producer Jun Takeuchi seine Ideen mit dem Rest des Teams teilte, denn er war derjenige, der die Kameraperspektive von Third Person auf First Person ändern wollte, um den Horror in den Vordergrund zu setzen.

"Als er uns von seinen Ideen erzählte, fühlten sie sich für uns einfach richtig an", gesteht Kawata. "Er empfand, dass wir die besten Aspekte des klassischen Resident Evil mit den modernsten Spitzen-Technologien verbinden könnten."

Als das Projekt dann Anfang 2014 Fahrt aufnahm, erstellte Takeuchi einen kleinen CG-Film als Pitch für das Team, um zu zeigen, wie sich Resident Evil als First Person-Spiel anfühlen würde.

Letztlich hat sich die Idee ausgezahlt, in unserem GamePro-Test kassierte Resident Evil 7 eine 88er Wertung. Zudem haben wir alle Hauptteile der Serie im großen Ranking für euch.

