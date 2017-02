Resident Evil 7 - Weltrekord: Speedrunner beendet Spiel auf Madhouse nur mit dem Messer

Schon auf dem normalen Schwierigkeitsgrad ist das Messer so wirksam wie eine Feder.

Vor einigen Tagen berichteten wir euch vom Streamer ItsTheWykytron, der Capcoms Horror-Hit Resident Evil 7 nur mit dem Messer beendete. Etwas mehr als drei Stunden hat er für den Run gebraucht, der trotz des einfachen Schwierigkeitsgrades nicht minder beeindruckend ist.

In der Kategorie "Knife-only" wurde ItsTheWykytron mittlerweile aber um Meilen übertrumpft. Der Speedrunner und Streamer Quizzle ist ebenfalls nur mit dem Messer durch das Anwesen der Bakers gehuscht - und zwar auf dem Madhouse-Schwierigkeitsgrad und in unter drei Stunden.

Madhouse ist der höchste Schwierigkeitsgrad in Resident Evil 7, den wir erst nach dem ersten Beenden des Spiels freischalten können. Der Modus reduziert Checkpoints drastisch und macht Gegner nicht nur stärker sondern auch robuster als auf Normal.

Quizzle aber trotzt den Gefahren des Spiels, als hätte er in seinem Leben nie etwas anderes getan. Und was das Ganze noch beeindruckender macht: Er stürzt bei seinem Run nicht einmal in den Bildschirmtod. Genau 2 Stunden, 49 Minuten und 13 Sekunden standen am Ende auf der Stoppuhr. Das ist ein neuer Weltrekord, wie Kotaku berichtet.

Und jetzt stellt euch einmal vor, ihr würdet Resident Evil 7 nicht nur auf Madhouse sondern auch noch mit PlayStation VR spielen. Jack Baker hätte mich in der Korridor-Sequenz vermutlich im hohen Bogen aus dem (virtuellen) Raum gejagt.

Was haltet ihr von Quizzles Rekord?