Resident Evil 7 - Weniger Auslieferungen als Vorgänger, Aktienkurs fällt

Resident Evil 7: Biohazard kommt bei Kritikern und Fans der ersten Serienableger sehr gut an. Im Aktienkurs von Hersteller Capcom spiegelt sich all das Lob jedoch nicht wieder.

Ende des letzten Jahres verkündete der Publisher, im Launch-Zeitraum 4 Millionen Exemplare des Survival-Horrorspiels verkaufen zu wollen. Ob Capcom dies gelingt, bleibt abzuwarten. Fest steht aber, dass die ersten Zahlen von Resident Evil 7 hinter denen seiner Vorgänger zurückbleiben. Denn während Resident Evil 5 laut Siliconera in der ersten Woche mehr als 4 Millionen und Resident Evil 6 sogar 4,5 Millionen Auslieferungen verbuchte, steht Resident Evil 7 bei weltweit 2,5 Millionen ausgelieferten Einheiten in der ersten Woche. Capcom selbst wertet den Release als "soliden Start".

Wie uns Bloomberg News-Mitarbeiter Gearoid Reidy allerdings auf Twitter (via Gamespot) vor Augen führt, verzeichnet Capcoms Aktienwert seit der Bekanntgabe der 2,5 Millionen ausgelieferten Einheiten von Resident Evil 7 einen deutlichen Abwärtstrend. Gut möglich also, dass die Anleger mit höheren Absatzzahlen rechneten. Vielleicht sahen sie den Release des Spiels aber auch einfach als guten Zeitpunkt an, um ihre Aktien vorerst zu verkaufen und bei sinkenden Kursen zu einem günstigeren Preis wieder einzusteigen.

Resident Evil 7 shipment numbers have put the chills up Capcom investors - shares continue to drop today pic.twitter.com/PIMHjBQx5W — Gearoid Reidy (@GearoidReidy) January 30, 2017

Resident Evil 7 ist seit dem 24. Januar 2017 für PS4, Xbox One und den PC erhältlich. Mit Verbotenes Filmmaterial 1 steht ab heute das erste DLC-Pack für PS4-Besitzer zur Verfügung.