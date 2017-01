Resident Evil 7 - Bisher 2,5 Millionen Mal ausgeliefert, Capcom verrät Gesamtverkäufe der Reihe

Resident Evil 7

Mit Resident Evil 7 scheinen die Entwickler von Capcom endlich die Wende geschafft zu haben, die die langlebige Reihe wieder wirklich gruselig macht. Nun stellt sich nur noch die Frage, ob sich dieser erneute Fokus auf Survival-Horror auch in den Verkaufszahlen widerspiegelt. Erste Zahlen scheinen zumindest vielversprechend zu sein.

Wie Capcom bekannt gegeben hat, wurden 2,5 Millionen Einheiten von Resident Evil 7 ausgeliefert, was zwar keine direkten Verkäufe bedeutet, aber zumindest eine hohe Nachfrage des Spiels andeutet. Das offizielle Ziel Capcoms sind 4 Millionen verkaufte Spiele bis zum Ende des Geschäftsjahres am 31. März.

Die Demo zu Resident Evil 7 hat sich für Capcom zumindest schon einmal gelohnt, denn die Testversion wurde nach eigenen Angaben über 7 Millionen Mal heruntergeladen, was für ausreichend Aufmerksamkeit gesorgt haben dürfte. Was die Gesamtverkäufe der Resident Evil-Reihe angeht, so wurden laut Capcom etwa 75 Millionen Spiele aus dem Franchise abgesetzt.

Habt ihr euch Resident Evil 7 auch geholt?