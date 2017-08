Resident Evil 8 - Shinji Mikami würde gern zur Reihe zurückkehren

Mit Resident Evil 7 hat die langlebige Horror-Reihe ein bitter nötiges Reboot erhalten, das Fans wie Kritiker überzeugen konnte. Nun stellt sich die Frage, wie es mit dem Franchise weitergehen könnte. Wenn es nach Serienschöpfer Shinji Mikami geht, der Capcom nach Resident Evil 4 verließ, wäre es zumindest für ihn denkbar, abermals das Resident Evil-Ruder zu übernehmen.

Mikami, der längst sein neues Studio Tango Gameworks (The Evil Within) etabliert hat, wurde im Rahmen der diesjährigen Quakecon gefragt, ob er sich denn vorstellen könnte, als Director an Resident Evil 8 zu arbeiten - und zwar mit kompletter, kreativer Freiheit. Die Antwort war kurz aber knackig:

"Könnte ich mir vorstellen."

Mehr hatte er zu dem Thema zwar nicht zu sagen, doch das dürfte vielen Fans schon reichen, um insgeheim die Daumen zu drücken. Bei Tango Gameworks ist zwar momentan viel zu tun, doch Mikami gab an, bei The Evil Within 2 gar nicht mehr als Director tätig zu sein, weil er jüngeren Entwicklern das Feld überlassen wolle. Vielleicht darf er den Herbst seiner Karriere ja wirklich mit den Redfields dieser Welt feiern. (via PCGamesN)

Würdet ihr euch eine Rückkehr von Mikami wünschen?