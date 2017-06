Es gibt wenige Logos in der Videospielwelt, die so bekannt sind wie das Umbrella-Logo aus Resident Evil. Und es gibt wenige Logos in der Videospielwelt, die sich weniger dafür eignen, kopiert und in der Realität verwendet zu werden - besonders nicht bei medizinischen Einrichtungen.

Mehr: Resident Evil - Doch nicht vorbei: Reboot der Filmreihe in Arbeit

Geschehen ist das aber trotzdem wie wir dank NeoGaf (via VG24/7) erfahren haben. Ein User stolperte über die vietnamesische Gesichtspflege-Klinik Medcare, die stolz ihr neues Logo präsentiert: ein rot-weißer Regenschirm, der direkt aus dem Videospiel Resident Evil stammt.

Dabei handelt es sich im übrigen nicht um eine zufällige Design-Ähnlichkeit. Offenbar stammt das Logo direkt von einem Resident Evil-Wallpaper (siehe oben), welches das saubere und sterile Symbol, das in den Spielen verwendet wird, durch dunkle Texturen eine ganze Spur bedrohlicher macht. Fotos des Umbrella/Medcare-Logos könnt ihr euch auf der offiziellen Website von Medcare ansehen.

Mehr: Resident Evil 7 - Horrorspiel soll sich 10 Millionen Mal verkaufen

Die Aufregung um das Symbol ging nicht spurlos an der Klinik vorbei. Auf Facebook veröffentlichte die Klinik ein Statement, in dem sie sich "überrascht" über den "Zufall" zeigen. Das Logo sei extern entstanden und sie würden die Angelegenheit untersuchen.

Ob wir ihnen das glauben sollen? Oder steckt nicht vielleicht doch Umbrella dahinter, die ihren ersten Schritt in die Öffentlichkeit gemacht haben, wohl wissend, dass wir nur für Fiktion halten?

Verschwörungstheorien bitte in die Kommentare!