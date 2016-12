Die Demo zu Resident Evil 7 hat ein Update erhalten.

Je näher der Release von Resident Evil 7 rückt, desto mehr und mehr wird die Demo für PS4 erweitert. Wie auf der PlayStation Experience 2016 in Kalifornien verkündet wurde, dürft ihr euch heute Nacht auf ein weiteres "massives" Update freuen.

Der neue Inhalt soll ab sofort verfügbar sein, ihr solltet das Demo-Update also bereits herunterladen können. Resident Evil 7 erscheint am 24. Januar 2017 für PS4, Xbox One und PC. Mehr Informationen erfahrt ihr in unserem 12-Minuten-Gameplay-Video sowie in der Titelstory der aktuellen GamePro-Ausgabe. Ein paar Informationen hat Kollege Michi, der in Japan Resi 7 anspielen konnte, für euch zusammengefasst:

