Rise of the Tomb Raider - Bald im Xbox Game Pass-Programm verfügbar

Das Action-Adventure Rise of the Tomb Raider wird schon bald über den Abo-Service Xbox Game Pass verfügbar sein. Das verriet Larry "Major Nelson" Hryb auf Twitter. Lara Crofts bislang letztes - und ganz hervorragendes - Abenteuer ist damit Teil der März-Neuzugänge von Game Pass. Welche die weiteren Titel sind, ist noch nicht bekannt.

Next week we'll post the titles coming to Xbox Game Pass in March. In the meantime, I'll just leave this right here pic.twitter.com/EW8vaVmW1n