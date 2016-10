Rise of the Tomb Raider - Eingabeverzögerungen auf der PS4 behoben

Rise of the Tomb Raider

Ein neues Update für die PS4-Version von Rise of the Tomb Raider behebt Probleme mit der Eingabeverzögerung, die die Portierung bisher noch plagten. Dies geht aus einem Bericht von Digital Foundry hervor, die sich das Update mit der Versionsnummer 1.04 näher angeschaut haben.

Damit gehen die Kämpfe und Plattformeinlagen auf der PS4 nun ebenso flüssig von der Hand wie auf dem PC und auf der Xbox 360, auf denen keine Probleme mit Input Lag festzustellen sind. Im Test hatten die Kollegen beispielsweise keine Schwierigkeiten mehr damit, präzise Kopfschüsse zu verteilen, was auf der Xbox One noch eine heikle Angelegenheit war.

Die verbesserte Latenz ist jedoch nicht der einzige Pluspunkt des neuen Updates. So bietet Rise of the Tomb Raider auf der PS4 Pro nun auch Verbesserungen bei der 4K-Bildqualität sowie eine höhere Bildrate. Auch mehre Bug-Fixes sind im Patch enthalten.

Rise of the Tomb Raider vom Entwickler Crystal Dynamics erschien ursprünglich im November 2015 für Xbox One und Xbox 360, bevor im Januar diesen Jahres eine Version für Windows nachgereicht wurde. Die Portierung auf die PS4 ist seit dem 11. Oktober erhältlich.

