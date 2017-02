Rocket Beans - “Game Two” bekommt 2. Staffel, Start schon im Februar

Die Gaming-Sendung der Rocket Beans, Game Two, bekommt 20 neue Folgen.

Die Rocket Beans haben den Segen des öffentlich-rechtlichen Content-Netzwerkes funk erhalten und dürfen mit einer zweiten Staffel ihrer Gaming-Sendung Game Two an den Start gehen. Umfasste die erste Staffel noch 12 Folgen, dürfen wir uns jetzt über gleich 20 neue Episoden freuen. Dazu Moderator Simon Krätschmer im Namen von Rocket Beans TV:

"Wir Rocket Beans sind begeistert, dass es mit Game Two in 2017 weitergeht! Diese Show ist uns allen schnell ans Herz gewachsen und bietet vielen jungen Kreativen eine Plattform, um sich medial auszutoben. Wir freuen uns deshalb mit dem kompletten Team, das in den letzten Monaten hart an der ersten Staffel gearbeitet hat, und von dem wir auch in diesem Jahr wieder Großes erwarten."