Rocket League - Crossplay-Party-Feature soll 2018 kommen

In Rocket League können Xbox One-, Nintendo Switch- und PC-Spieler schon seit einer Weile plattformübergreifend auf dem Autofußballfeld gegeneinander antreten. Gemeinsam mit Spielern auf unterschiedlichen Plattformen in einer Gruppe durchs Stadion zu düsen, dribbeln und wave-dashen, ist bislang allerdings nicht offiziell möglich. In diesem Jahr soll sich das aber ändern.

Auf Nachfrage eines Fans hin auf Twitter verspricht der offizielle Support-Account des Entwicklers Psyonix, aktuell an einem Cross-Platform-Party-Support für Rocket League zu arbeiten. Das Feature soll noch im Jahr 2018 für das Autofußball-Spiel erscheinen. Damit ist es in Zukunft beispielsweise möglich, auf der Xbox One Nintendo Switch-Spieler ins Team einzuladen, um gemeinsam in einem Team zu spielen.

Hey there! We’re actively working on cross-platform party support for a 2018 release. :) — Rocket League Help (@RL_Support) January 21, 2018

Sony stellt sich in Sachen Crossplay übrigens bislang quer, weshalb PS4-Spieler nach wie vor unter sich bleiben müssen.

Rocket League ist für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich.