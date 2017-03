Rocket Words - Rocket Beans-Star Nils veröffentlicht Gratis-Spiel für iOS & Android

Rocket Words ist ab sofort erhältlich.

Eigentlich müsste man ja meinen, dass die kreativen Köpfe hinter Rocket Beans TV mit ihrem 24-Stunden-Sender schon mehr als genug zu tun haben. Offenbar hat aber Nils Bomhoff, einer der Mitbegründer von Rocket Beans und ehemaliger Game One-Moderator, noch die Zeit gefunden, mit Rocket Words ein eigenes Mobile-Spiel für iOS und Android auf den Weg zu schicken.

Hinter der App verbrigt sich ein Rätselspiel, in dem wir eine Rakete starten lassen und durch die korrekte Zusammensetzung von Buchstaben zu Wörtern in den Himmel aufsteigen lassen. Je schneller wir das Wort zusammensetzen können, desto höher steigen wir auf und so komplizierter werden die Worträtsel.

(1/2) Heute ist meine erste, eigene Spiele-App erschienen: Rocket Words. Bin mega-happy. Würd mich freuen wenn ihr mitspielt. Links folgen.. — Nils Bomhoff (@boedefeld_) March 15, 2017

Rocket Words ist kostenlos und lässt sich auch gegen Freunde spielen, die die App ebenfalls installiert haben. Wir dürfen gespannt sein, ob sich die erste App von Nils auf dem hart umkämpften Markt durchsetzen kann.

Habt ihr Rocket Words schon ausprobiert?