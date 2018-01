Justice League - Batman-Entwickler teasen neues Spiel an & Fans hoffen auf Justice League

Batman: Arkham Asylum und Batman: Arkham City sind gefeierte Batman-Spiele und stammen beide von Rocksteady, die aktuell an einem neuen Spiel schrauben. Worum es sich dabei handelt, wurde offiziell noch nicht bekannt gegeben. Dennoch enthalten die Entwickler den Fans einige kleinere Teaser nicht vor.

Beispielsweise wurden Bilder von den offenbar bereits laufenden Motion Capturing-Verfahren veröffentlicht, die die Fantasie anregen. Einige Fans vermuten jetzt, dass Rocksteady an einem Justice League-Spiel arbeitet.

Hier die Fakten und alles, was wir bisher wissen: Die Rocksteady Studios präsentieren via Twitter das "Rocksteady Motion Cap-Studio" und betiteln das Bild mit "Ruhe vor dem Sturm". Viel zu sehen gibt es auf dem Foto nicht, aber dafür hat der Voice Actor Troy Baker darauf mit einem vielsagenden GIF reagiert. Er scheint sich jedenfalls zu freuen und hat auch schon als Sprecher mit Rocksteady zusammengearbeitet. Das könnte darauf hindeuten, dass er wieder beteiligt ist – oder sich einfach nur als Fan freut.

The Rocksteady Mocap studio. Calm before the storm... pic.twitter.com/creAOFtsBW — Rocksteady Studios (@RocksteadyGames) January 30, 2018

Dann wäre da noch dieses Foto, das "Rocksteadys inoffizielle MoCap-Support-Crew zeigen soll, das "frisch von einem Test-Dreh" kommt. Es wurde bereits Mitte des Monats veröffentlicht und sorgt für Spekulationen. Vor allem, weil die Pose des einen Mannes und die Gesamtkomposition an ein Justice League-Poster erinnern sollen.

Rocksteady's unofficial mocap support crew, fresh from a test shoot. pic.twitter.com/fXrUkbDFmR — Rocksteady Studios (@RocksteadyGames) January 16, 2018

Es ist natürlich eine weit hergeholte These, nur anhand der Haltung eines Mannes gleich auf das gesamte Projekt zu schließen. Andererseits würde die Theorie gut in die allgemeine Marktsituation passen. Rocksteady hat mehrfach mit der Batman-Lizenz gearbeitet, es gibt den DC-Kinofilm sowie seine Ableger und auch die Tomb Raider-Macher arbeiten an einem Avengers-Spiel.

