Publisher Atari will eine Version des Aufbauklassikers RollerCoaster Tycoon auf die Nintendo Switch bringen und hat dafür eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Allerdings findet die nicht auf bekannten Plattformen wie Kickstarter oder Startnext für unterstützungswillige Fans statt, sondern auf dem Startengine-Portal. Wer hier sein Geld lässt, möchte aus der späteren Veröffentlichung eines Artikels, Spiels etc. Kapital schlagen, wird also prozentual am Profit beteiligt.

Dementsprechend hoch ist auch das Mindestinvestment, nämlich 250 Dollar. 20 Investoren sind bereits eingestiegen, die Kampagne läuft noch bis Ende April 2018. Durch die Crowdfunding-Unterstützung soll dann die Entwicklung der Switch-Version von RollerCoaster Tycoon ermöglicht werden, die mit ein paar Bildern und Infos bereits auf der Seite präsentiert wird.

Bei dem Spiel handelt es sich nicht um eine bloße Portierung des PC-Originals von 1999, sondern um eine eigene Version, die die Möglichkeiten der Konsole voll ausnutzen und zudem einige exklusive Funktionen bieten soll. Die Entwickler des neuen Spiels sind auch für die Touch-Version verantwortlich, die Anfang 2017 für Mobile-Geräte erschien.

Viel mehr Rückschlüsse lassen die bisherigen Infos allerdings noch nicht zu, auf der Startengine-Seite des Projekts könnt ihr euch Bilder und Texte noch einmal gesammelt anschauen.

