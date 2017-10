PS3-Spiele in 4K - Emulator zeigt überraschende Details, die jahrelang nicht sichtbar waren

In vielen PS3-Spielen wie Demon's Souls, Yakuza 4 oder Tekken 6 schlummern beeindruckende Details, die uns jahrelang entgangen sind. Es wirkt wirklich erstaunlich, was eine höhere Auflösung und ein paar Grafik-Extras noch alles aus den Klassikern herauskitzeln können. Der RPCS3-Emulator soll zukunftssicher gemacht werden, weshalb er seinen Schöpfern zufolge sogar geradezu lächerlich hohe Auflösungen von bis zu 10K unterstützen soll. Aber auch in 4K sehen die PS3-Spiele schon so gut aus wie nie zuvor.

Dank High Resolution Rendering und 16-fachem, Anitrosopischem Filtern lassen sich beeindruckende Ergebnisse erzielen, wie der Videovergleich am Beispiel von Ni no Kuni: Wrath of the White Witch, Demon's Souls, Yakuza 4, Catherine und Tekken 6 zeigt. Nicht nur das knackig scharfe Bild, sondern auch der hohe Detailgrad sorgen für herunterklappende Kinnladen. Die Entwickler untertreiben nicht:

"Der Unterschied ist ziemlich unglaublich bei Titeln, die hochqualitative Assets haben. Es gibt da sehr viele Details, die in 720p einfach nicht sichtbar waren. "

"Dieses Feature ist für jedes PlayStation 3-Spiel verfügbar, das auf dem RPCS3 läuft. Die einzige Ausnahme ist, dass es noch nicht mit dem Strict Rendering-Modus funktioniert. Spiele, die diese Einstellung voraussetzen, werden noch ein bisschen länger warten müssen, bevor sie vom High Resolution-Rendering profitieren."

Seht euch das Video an und verschafft euch selbst einen Eindruck:

Hättet ihr gedacht, dass aus den Spielen noch so viel rausgeholt werden kann?

