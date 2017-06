Rundfunklizenz - Nach PietSmiet nun auch Gronkh im Visier der Rundfunkanstalt

Vor rund einem Monat nahmen die Betreiber von PietSmietTV ihren Twitch-Kanal in der bisherigen Form vom Netz. Der Grund: Die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen forderte die Beantragung einer Rundfunklizenz für den Kanal. Die Betreiber lehnten dies ab und schalteten den Kanal ab. Nun fordert die gleiche Landesmedienanstalt auch Erik Range, besser bekannt als Gronkh, dazu auf, für seinen Livestream-Kanal ebenfalls eine solche Lizenz zu erwerben.

Was für Konsequenzen hat eine Rundfunklizenz?

Eine Rundfunklizenz erhält man nicht einfach so. Mit der Beantragung sind Kosten in mindestens vierstelliger Höhe verbunden und das Unternehmen sowie seine Geschäftsführer müssen sich einer intensiven Prüfung unterziehen lassen. Und sobald man eine Lizenz hat, unterliegt man den gleichen Verpflichtungen wie jeder deutsche Fernsehsender. Zum Beispiel dürfen Inhalte ab 16 Jahren erst ab 22 Uhr ausgestrahlt werden, eine Freigabe ab 18 bedeutet gar eine Ausstrahlung erst nach Mitternacht - so dürften Streamer tagsüber keinerlei Spiele ohne Jugendfreigabe mehr senden. Außerdem müssten sie auf die gleichen strengen Regeln zur Werbung achten, die auch für Fernsehreklame gelten.