Sea of Thieves - Closed Beta des Piratenspiels wird um zwei Tage verlängert

Seit letztem Mittwoch läuft die geschlossene Beta des Piratenspiels Sea of Thieves für Xbox One und PC. Darin bekommt ihr einen ersten Einblick von der Spielwelt, den Aufträgen und dem segeln mit den Schiffen, was insbesondere in der Gruppe einen Heidenspaß macht. Zu lachen hatten gerade zu Beginn der Beta aber etliche Spieler noch nichts, denn es gab eine Reihe von technischen Problemen.

Beispielsweise wurde eine Fehlermeldung angezeigt, dass es noch zu früh sei, sich anzumelden, obwohl der Beta-Zeitraum längst gestartet war, außerdem holperte es unter anderem auch bei den Aufträgen, die trotz korrekter Vorgehensweise oft nicht gestartet wurden.

Mehr: Limited Edition-Controller für Sea of Thieves leuchtet in der Dunkelheit

Entwickler Rare hat bereits reagiert und eine Reihe von kleineren Fixes veröffentlicht, außerdem wird die Closed Beta um zwei weitere Tage verlängert. Statt am Montag um 9 Uhr deutscher Zeit endet die Beta nun am 31. Januar um 9 Uhr morgens. Genug Zeit also, noch ein paar Piratenabenteuer zu erleben.

Die Closed Beta ist nur für Vorbesteller und Teilnehmer am Sea of Thieves-Insider Programm verfügbar. Das fertige Spiel erscheint dann am 20. März 2018.

Spielt ihr die Beta von Sea of Thieves?

Sea of Thieves - Screenshots ansehen