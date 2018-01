Sea of Thieves - Xbox One-Controller zum Piratenspiel leuchtet im Dunkeln

Sea of Thieves soll am 20. März dieses Jahres erscheinen. Der Piraten-Multiplayer-Titel stellt einen Microsoft-Exklusivtitel dar, in den offenbar nicht nur die Spieler große Hoffnungen setzen. Wie bei den meisten Exklusiv-Veröffentlichungen auf der Xbox One gibt es auch zu Sea of Thieves einen eigens designten Controller. Die Limited Edition-Controller für die Xbox One im Sea of Thieves-Look leuchten sogar im Dunkeln und können hier bestellt werden.

Das Gamepad kommt in einem leicht durchsichtigen Lila daher, bietet unterschiedliche Akzentuierungen und soll außerdem über eine erhöhte Reichweite verfügen, wenn wir den Controller kabellos verwenden. Ein grünlicher Totenkopf in der Mitte leuchtet im Dunkeln und der rechte Trigger stellt eine Art Goldzahn dar.

Die gelaserten Seepocken machen den Piraten-Look perfekt. Selbstverständlich funktioniert das gute Stück mit Xbox One, Xbox One S und Xbox One X sowie via Bluetooth am PC.

Als besonderes Schmankerl gibt es zum Controller sogar noch einen DLC namens Ferryman Clothing Set (also In Game-Klamotten), außerdem liegt dem Gamepad eine vierzehntägige Probemitgliedschaft für Xbox Live Gold und den Xbox Game Pass bei. Erscheinen soll das Paket dann am 6. Februar.

Wie gefällt euch das Design? Kommt der Controller für euch in Frage?

