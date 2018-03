Sea of Thieves - Wann kommt unser Test?

Microsofts Piratenspiel Sea of Thieves für die Xbox One und den PC ist am 20. März erschienen. Weltweit können nun Hobbypiraten die Segel setzen und auf Schatzsuche gehen. Die Unentschlossenen unter euch warten womöglich noch auf unseren Test samt Wertung zu Sea of Thieves. Bis zu dem wird es allerdings noch ein wenig dauern.

Zunächst möchten wir nämlich noch in Ruhe die Inselwelten erkunden, Aufträge für alle drei Fraktionen im Spiel erledigen und ein bisschen ergründen, wieviel spielerisches Fleisch auf den Sandbox-Knochen des Titels steckt.

Unsere ersten Eindrücke nach mehr als zehn Stunden mit dem Spiel sind ein wenig gemischt. Einerseits begeistert das Zusammenspiel mit anderen sowie die tolle Technik, die Schatzssuche nutzt sich aber schnell spürbar ab.

Test + Wertung Anfang nächster Woche

Der fertige Test mit Wertung für Sea of Thieves erscheint voraussichtlich Anfang der nächsten Woche. Bis dahin legen wir euch unseren Eindrucks-Artikel zur fertigen Version des Spiels ans Herz und helfen euch hier mit den Fehlermeldungen, die im Spiel auftauchen können.

Spielt ihr bereits Sea of Thieves? Wie ist euer Eindruck?