Sea of Thieves - Zweite Closed Beta des Piratenspiels startet heute

Am heutigen Freitag startet die zweite Closed Beta-Phase von Rares Piratenspiel Sea of Thieves. Teilnehmen können alle, die auch Zugang zur ersten Beta vor einigen Wochen hatten. Seitdem hat Rare noch ein wenig am Spiel geschraubt, in der Testphase wollen die Entwickler unter anderem mehr Spieler gleichzeitig auf die Server lassen.

Das kann in bestimmten Phasen dazu führen, dass Sessions unterbrochen werden, es Probleme beim Spielbeitritt gibt oder der Ingame-Shop nur schwer zu benutzen ist. Klingt holprig, ist aber notwendig, um Probleme für's fertige Spiel zu eliminieren.

Raids & besondere Aufträge

So sieht das Endgame von Sea of Thieves aus

Neue Inhalte wird es in der zweiten Beta nicht geben, die Aufträge beschränken sich auf die der "Gold Hoarders", außerdem könnt ihr allein oder mit eurer Crew auf die Jagd nach diversen Schätzen gehen.

Wer an der Beta nicht teilnehmen kann, sollte übrigens nicht allzu traurig darüber sein, denn Rare plant kurz vor dem Release im März noch einen dritten Testlauf.

Die Fakten zur 2. Sea of Thieves-Beta

Zeitraum: Freitag, 16. Februar, um 19 Uhr bis Sonntag, 18. Februar, um 19 Uhr

Freitag, 16. Februar, um 19 Uhr bis Sonntag, 18. Februar, um 19 Uhr Systeme: Xbox One und PC

Kollege Sandro konnte die fertige Version von Sea of Thieves bereits bei den Entwicklern vor Ort spielen, seine umfangreichen Eindrücke lest ihr in seiner Preview. Der Release von Sea of Thieves ist am 20. März 2018.

Sea of Thieves - Screenshots ansehen