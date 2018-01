Sea of Thieves - Closed Beta des Piratenspiels startet am 24. Januar

Dass es Anfang 2018 eine Beta zu Rares Piratenspiel Sea of Thieves geben würde, war schon etwas länger bekannt. Nun hat Microsoft genaue Daten für die Probephase bekannt gegeben. Demnach startet die Closed Beta am 24. Januar um 14 Uhr und läuft bis zum 28. Januar um 21 Uhr.

Zur Teilnahme an der Beta berechtigt ist jeder, der dem Sea of Thieves Insider Programm bis zum 1. Dezember 2017 beigetreten ist und auch jeder, der das Spiel vorbestellt hat. Welche Inhalte in der Beta spielbar sein werden, ist noch nicht bekannt, Rare verspricht in einem FAQ zur Beta aber einen "Vorgeschmack auf das Piratenleben, das die Spieler auch in der Vollversion erwarten können".

Sea of Thieves erscheint konsolenexklusiv für die Xbox One am 20. März 2018, eine Vorschau zu Rares neuem Spiel findet ihr hier. Zum Release bringt Microsoft zudem einen Controller im Piraten-Look heraus, der im Dunkeln leuchtet.