Shadow of the Colossus - Deutlich schönere Grafik & 60fps auf der PS4 Pro

Es ist bereits seit längerem bekannt, dass es zum PS2-Klassiker Shadow of the Colossus aus dem Jahr 2005 ein Remake für die PS4 geben wird. Der Entwickler Bluepoint Games hat dafür nicht nur die Auflösung erhöht, sondern das technische Gerüst des Spiels von Grund auf neu gebaut.

Auf der normalen PS4 soll das Remake mit konstanten 30fps laufen. Der Mehrwert gegenüber der HD-Auflage für die PS3, ist die zusätzlich deutlich verbesserte Grafik. Die PS3-Version sorgte lediglich für eine konstantere Framerate, denn zum Release brachte das Spiel die PS2 oft an ihre Grenzen, und eine höhere Auflösung.

Am besten genießt ihr Shadow of the Colossus aber auf einer PS4 Pro. Neben der Möglichkeit, das Spiel in 4K mit 30fps zu spielen, könnt ihr wie bei anderen Spielen auch, auf FullHD mit 60fps umschalten. Diese Funktion wurde zwar noch nicht offiziell angekündigt, allerdings beruft sich Polygon auf ein Dokument von Sony, das diese Möglichkeit angibt.

Wer sich von der grafischen Qualität überzeugen will, kann sich neben dem offiziellen Trailer von der Paris Games Week 2017 auch ein Vergleichsvideo anschauen. Der YouTuber ElAnalistaDeBits hat das Original mit dem PS4-Remake gegenübergestellt.

Neben dem grafischen Update wird es auch die Möglichkeit geben, eine alternative Steuerung einzustellen. Die originalen Tastenbefehle standen bei vielen Spielern in der Kritik. Natürlich könnt ihr aber auch weiterhin die gewohnte Steuerung nutzen. Das Remake von Shadow of the Colossus für die PS4 erscheint voraussichtlich am 6. Februar 2018.

