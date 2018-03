Jetzt ist es offiziell: Nachdem Square Enix gestern bereits versehentlich Name und Release-Datum von Shadow of the Tomb Raider leakte, haben die Macher das Spiel samt Release-Termin nun offiziell enthüllt.

Es bleibt bei dem bereits geleakten Release-Termin: Shadow of the Tomb Raider scheint am 14. September 2018 für PS4, Xbox One und den PC.

Die Macher beschreiben das Spiel als "Laras bisher bedeutsamstes Abenteuer". Bis auf einen 20 Sekunden langen Teaser-Trailer (unten im Artikel zu finden) gibt es aber noch kein handfestes Gameplay-Material zum kommenden Action-Adventure.

Gameplay vermutlich im April 2018

Am 27. April 2017 will Square Enix weitere Infos zu Shadow of the Tomb Raider veröffentlichen.

Dann dürfte es auch einen ersten Gameplay-Trailer zu sehen geben (wenn er nicht vorher wieder auf kuriose Art und Weise geleakt wird).

Trailer deutet auf Maya/Azteken-Setting

Bei dem offiziellen Teaser-Trailer handelt es sich um den gleichen, den sich einige Fans bereits im Vorfeld auf der Kinoleinwand anschauen durften.

Der kurze Trailer deutet bereits das Setting von Shadow of the Tomb Raider an: Der Architektur nach könnte uns das kommende Spiel nach Mexiko, Guatemala oder sogar in die Karibik führen und uns mit der Kultur der Maya oder Azteken vertraut machen.

Offizielle Infos zum Setting werden wir aber wohl erst im April erfahren. Hier könnt ihr euch den Teaser zu Shadow of the Tomb Raider ansehen:

Der Name Shadow of The Tomb Raider huschte schon im November 2016 durchs Netz, weil ein Reddit-User einen Mitarbeiter in der U-Bahn an einer Präsentation arbeiten sah. Das war aber nicht der erste Leak bezüglich des Spiels. Der Titel, das Release-Datum, die Plattformen sowie die Editionen des Action-Adventures ließen sich vor der offiziellen Ankündigung bereits im Seitenquellcode der offiziellen Tomb Raider-Website ablesen.

Was sagt ihr zum Shadow of the Tomb Raider-Teaser?