Silent Hill - Modder entdeckt bisher unbekannte Gegner im Code des Horror-Klassikers

Als ob Silent Hill nicht schon traumatisierend genug gewesen wäre! Falls ihr dachtet, ihr hättet alles gesehen, lasst euch eines Besseren belehren: In den Tiefen des Horror-Klassikers für die PS1 warten nämlich immer noch einige unliebsame Überraschungen. Jetzt hat jemand die lange Jahre währende Ruhe gestört und das schlummernde Grauen ans Tageslicht gezerrt. Spaß beiseite – was ich damit sagen will, ist, dass ein Modder mehrere Gegner-Typen in den Silent Hill-Daten gefunden hat, die im Spiel nie zu sehen waren. Und dass sie euch höchstwahrscheinlich Albträume bescheren werden.

Da wären zum Beispiel die seltsamen, sehr massigen Monster, die ihr im Titelbild des Artikels seht. Es könnte sich dabei um eine ziemlich entstellte Straußenart handeln, wozu auch das Kürzel OST (Ostrich=Strauß) passen würde, unter dem der Modder roocker666 die entsprechenden Daten gefunden hat. MKY steht möglicherweise für Monkey, also Affe. Die äußerst ungewöhnlichen Primaten könnt ihr oberhalb dieser Zeilen bewundern. Ebenfalls mehr als beunruhigend wirken diese Frösche mit zwei Köpfen, aber ohne Arme:

Diese possierlichen Tierchen könnten eine Mischung aus Manta-Rochen und Hai darstellen:

Schlangen?

Zur Beruhigung: Einige Schmetterlinge. Wenn die nur nicht so groß wären...

Diese Wesen fügen sich auf jeden Fall nahtlos in die restliche Riege der Widersacher in Silent Hill ein. Die bedrohliche Mischung aus Absurdität und Bekanntem jagt Spielern heute noch kalte Schauer über den Rücken.

Seid ihr auch irgendwie froh, dass ihr diesen Viechern nicht im Spiel begegnet seid?

