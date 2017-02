Skate 4 - EA dementiert Gerücht: Neuer Ableger ist nicht in Entwicklung

Skate 3 erhält vorerst keinen Nachfolger.

Vor einigen Tagen sorgte ein Tweet für riesigen Wirbel in der Netzgemeinde. Daniel Lingen, EA-Mitarbeiter im Bereich Community Engagement, ließ mir nichts dir nichts Hoffnungen auf Skate 4 aufkeimen. Was etliche Skate-Fans zu Jubelstürmen veranlasste, begräbt der Publisher nun aber wieder selbst.

Wie EA-CEO Andrew Wilson im Rahmen einer Investorenkonferenz zum Ende des aktuellen Geschäftsjahres (via IGN) bestätigt, arbeitet der Entwickler und Publisher "aktuell nicht an Skate 4". Dass ein neuer Serienteil in Zukunft nun ausgeschlossen ist, bedeute das aber nicht.

Mit Skate 3 erschien 2010 der letzte Ableger der Skateboarding-Reihe für PS3 und Xbox 360. Seit November 2016 ist der Titel Teil des Abwärtskompatibilitäts-Programm der Xbox One.

Würdet ihr euch ein Skate 4 wünschen?