Mit Skate 3 erschien 2010 der letzte Ableger von EA BlackBox' Skateboarding-Reihe, die uns im Vergleich zu den Tony Hawk's-Spielen mit einem realistischeren Spielgefühl aufs Brett schickt. Seit acht Jahren warten Fans also nun schon auf den Nachfolger Skate 4.

Nachdem Publisher EA (selbst verbreitete) Gerüchte um die Entwicklung von Skate 4 Anfang 2017 dementierte, bringt nun ein Listing eines schwedischen Online-Händlers das Skate 4 erneut ins Gespräch (via Gamereactor). Wie die Seite Webhallen nämlich bereits wissen will, erscheint Skate 4 2018 für die PS4 und Xbox One. Sogar ein Packshot wird aufgeführt.

Auf dem zweiten Blick schreit das Listing allerdings eher nach Marketing-Stunt als nach einem Hinweis, dass sich Skate 4 nun doch in Entwicklung befindet. Der australische Händler JBHifi hat den gleichen angeblichen Packshot von Skate 4 nämlich bereits vor zwei Jahren gelistet. Und stöbern wir noch ein wenig mehr durch das Angebot von Webhallen, dann finden wir auch ein Listing von The Elder Scrolls 6, dass ebenfalls noch gar nicht offiziell angekündigt wurde.

Ob wir jemals auf die Bretter von Skate 4 steigen dürfen, bleibt damit auch weiterhin ungewiss.