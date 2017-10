Skyrim - Downloadgröße der Nintendo Switch-Version bekannt

Bis zur offiziellen Veröffentlichung dauert es zwar noch einige Wochen; Nintendo listete die Downloadgröße des RPG-Hits The Elder Scrolls 5: Skyrim dennoch vor kurzem in dem europäischen eShop (über Nintendo Everything). Wie sich herausstellt, beansprucht die digitale Version des Rollenspiel-Giganten für die Nintendo Switch eine überschaubare Menge an Speicherplatz.

Die Download-Version von Skyrim für Nintendos Konsole wird 14,3 GB groß sein. Darin enthalten sind nicht nur das vollständige Spiel, sondern auch die Erweiterungen Dawnguard, Hearthfire und Dragonborn.

Damit benötigt die digitale Version von Skyrim für die Nintendo Switch weniger Platz als zum Beispiel die PS4-Variante, die immerhin 20 GB verschlingt.

Im Vergleich zu anderen digitalen Switch-Titeln ist Skyrim dennoch nicht gerade eine kleine Nummer: Der Download vom neuen Super Mario Odyssey nimmt gerade einmal 5,7 GB in Anspruch und auch The Legend of Zelda - Breath of the Wild unterliegt Skyrim im Größenvergleich knapp mit einem Umfang von 13 GB.

