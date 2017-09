Mit Skyrim, Doom und Wolfenstein: The New Colossus finden in naher Zukunft drei Spiele von Bethesda eine neue Heimat auf Nintendo Switch. Damit soll die Zusammenarbeit zwischen dem Publisher und Nintendo aber noch lange nicht vorbei sein.

Im Gespräch mit Venturebeat erklärte Vice President of Marketing and Communications Pete Hines, dass sie noch einige Pläne mit Nintendos neuer Konsole haben. Er führt aus, dass Bethesda im konstanten Austausch mit Nintendo sei, und es nicht nur diese zwei – er bezieht sich dabei auf die neu für Switch angekündigten Versionen von Doom und Wolfenstein - bleiben würde. Im Gegenteil, es ginge in den Gesprächen um ihre komplette Herangehensweise an die Plattform: Was und wie sie etwas tun könnten, welche Dinge gut passen würden und mehr.

"Wir freuen uns natürlich auf diese beiden Spiele, aber es ist nicht so als würde es bei diesen beiden Spielen bleiben und darum geht es. Wir wollen, dass das der Start einer Beziehung ist, die wir mit Nintendo und Nintendo-Fans aufbauen."

Nicht zuletzt haben Spieler diesen Enthusiasmus dem Erfolg von The Legend of Zelda: Breath of the Wild zu verdanken, das gezeigt hat, dass Besitzer der Nintendo Switch offen gegenüber großen Spielen sind, in deren Zentrum die Erkundung steht. Daher scheint Bethesda große Hoffnungen in die Nintendo Switch-Version von Skyrim zu stecken, die am 17. November 2017 erscheint. Und offenbar müssen wir uns auch darüber hinaus keine Sorgen machen, dass die Switch bei Bethesda in Vergessenheit gerät.

