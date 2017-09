Wolfenstein 2: The New Colossus - Nintendo Switch-Version für 2018 angekündigt

Nachdem Nintendo bereits angekündigt hatte, dass Doom noch dieses Jahr eine Portierung für Nintendo Switch erhalten wird, ist nun Bethesdas nächste Ego-Shooter-Reihe, Wolfenstein, am Zug. Versprochen wird nicht weniger als eine inhaltlich identische Version von Wolfenstein 2: The New Colossus. Erscheinen wird die Switch-Version allerdings erst 2018, während PS4, Xbox One und PC Besitzer bereits am 27. Oktober bedient werden.

Im Nachfolger zu Wolfenstein: The New Order schlüpfen wir einmal mehr in die Rolle von B.J. Blazkowicz, um gegen ein tyrannisches Regime zu kämpfen. Als Antagonistin tritt dabei Frau Engel auf, die euch und dem Rest des Widerstandes mächtig zusetzen wird. Wolfenstein 2: The New Colossus wird sich zwar augenscheinlich an den Qualitäten des Vorgängers orientieren, trotzdem setzen die Entwickler diesmal auf sich brutalere Waffen.

Wolfenstein 2: The New Colossus wird am 27. Oktober für PS4, Xbox One und PC erscheinen, die Switch-Version folgt irgendwann 2018.

Reizt euch Wolfenstein 2: The New Colossus auf der Switch?